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Чубайс поблагодарил коллег по «Роснано» за совместную работу 

Газета.Ru 1 час назад
Чубайс обратился к коллегам по «Роснано»
Фото: ТАСС
Покидающий должность главы "Роснано" Анатолий Чубайс поблагодарил своих коллег за совместную работу, сообщает ТАСС. Он обратился со словами благодарности к сотрудникам Фонда инфраструктурных и образовательных программ, наноцентров и участникам стартапов.

"Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Это важнейший наш результат", — сказал Чубайс.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года.
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Компании , Сергей Куликов , Анатолий Чубайс , Владимир Путин , Роснано , Военно-промышленная комиссия , ИТАР-ТАСС
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