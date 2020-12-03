Чубайс обратился к коллегам по «Роснано»

Покидающий должность главы "Роснано" Анатолий Чубайс поблагодарил своих коллег за совместную работу, сообщает ТАСС. Он обратился со словами благодарности к сотрудникам Фонда инфраструктурных и образовательных программ, наноцентров и участникам стартапов.
"Мы добросовестно выполнили ту миссию, которую на себя взвалили. Несомненно и то, что наноиндустрия России создана. Это важнейший наш результат", — сказал Чубайс.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин предложил возглавить "Роснано" заместителю председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову. Чубайс возглавлял "Роснано" с 2008 года.