«Роснефть» открыла новые газовые месторождения

"Роснефть" открыла газовое и газоконденсатное месторождения в Карском море.
"В 2020 году "Роснефть" провела бурение двух поисковых скважин на лицензионных участках Восточно-Приновоземельский-1 и Восточно-Приновоземельский-2 на шельфе Карского моря", — сообщили в компании.
При подготовке структур к бурению "Роснефть" выполнила сейсморазведочные работы в объеме 5400 квадратных километров, а также инженерно-геологические изыскания и комплекс экологических исследований. Сейчас документы для подсчета объемов этих ресурсов проходят государственную экспертизу, после этого запасы поставят на государственный баланс.
Ранее в Федеральном агентстве по недропользованию сообщили, что по итогам бурения в Карском море "Роснефть" открыла два новых газовых месторождения с предварительной суммарной оценкой запасов в 1,3 триллиона кубометров, экспертизу планируется завершить до конца года.