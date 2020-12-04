ПСБ завершил сделку по покупке Роскосмосбанка

В ноябре Банк России утвердил ПСБ в качестве единственного инвестора в проекте по финансовому оздоровлению РКБ, а также реорганизацию последнего в форме его присоединения к ПСБ до мая 2021 года.

"Становясь инвестором РКБ, ПСБ увеличит долю на рынке обслуживания предприятий ОПК и наукоемких отраслей и дополнительно нарастит объемы бизнеса — за счет стратегического партнерства с ГК "Роскосмос", которое предполагает комплексное финансовое обслуживание 120 компаний в составе госкорпорации и порядка 200 тысяч их сотрудников", — говорится в сообщении ПСБ.

На первом этапе РКБ продолжит функционировать как отдельный банк в составе финансовой группы ПСБ и будет отвечать по всем своим обязательствам своевременно и в полном объеме, отмечает ПСБ. После реорганизации эти обязательства будут "безусловно исполняться со стороны ПСБ".

"Интеграционные процессы будут завершены во втором квартале 2021 года. К сети отделений ПСБ добавятся уникальные локации РКБ в Байконуре и Мирном, которые банк заинтересован сохранить для обслуживания "Роскосмоса", — сообщает ПСБ.