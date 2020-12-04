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В Германии нашли пользу от новых санкций против «Северного потока-2» 

Lenta.ru и ещё 8 4 часа назад
В ФРГ нашли пользу от новых санкций против «СП-2»
Фото: РИА Новости
Новый законопроект о санкциях против строящегося газопровода «Северный поток-2» оставляет возможности для диалога, чего не было в предыдущих вариантах. Об этом заявил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст, передает РИА Новости.
По его словам, польза от ограничительных мер в текущей редакции в том, что из-под них выведены европейские правительства и органы. В таком виде документ не препятствует переговорам, что можно расценить как прогресс.
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Эрнст подчеркнул, что Германия и Евросоюз обязаны недвусмысленно указать во время этого диалога, что их суверенитет не должен становиться предметом для обсуждения.
Депутат комментировал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект об оборонном бюджете, в который вошли расширенные санкции против газопровода.
В них наказание предполагается для компаний, способствующих продаже, аренде или предоставлению трубоукладчиков для строительства газопровода. В частности, ограничения касаются компаний, которые могут обслуживать или монтировать сварочное оборудование на подходящих для работ судах.
Однако проект может быть заблокирован действующим президентом США Дональдом Трампом. С «Северным потоком-2» ситуация никак не связана, глава Белого дома категорически не согласен с положением, связанным с социальными сетями.
Между тем ранее немецкие СМИ сообщили, что власти федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания собираются создать «Фонд против изменения климата», который позволит обойти будущие американские санкции. Предполагается, что через него немецкие компании смогут предоставлять свои услуги проекту газопровода и при этом формально никак не контактировать с ним.
В ближайшие дни, как утверждает ряд источников, строительство «Северного потока-2» возобновится. Однако речь идет только о работах в водах Германии, хотя основной сложностью остается укладка труб в датских водах. Какое судно используют для этих целей, по-прежнему официально не сообщается.
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Комментарии 39
Компании , Клаус Эрнст , Дональд Трамп , ЕС , РИА Новости
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