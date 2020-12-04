Дурова не радуют сотни миллионов долларов

Основатель мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров в своем блоге раскритиковал излишнее потребление.

"В большинстве случаев наши проблемы вызваны, в первую очередь, чрезмерным потреблением", — написал Дуров.

Он отметил, что корпорации прилагают усилия, чтобы убедить людей покупать больше товаров, а экономическая система делает упор на рост ВВП и максимальную прибыль корпораций.

"Сегодня больше людей умирает от ожирения, чем от голода", — отметил он.

Дуров рассказал о своем отношении к трате денег.

"Мне посчастливилось рано стать богатым. К 22 годам на моем банковском счете был миллион долларов, в 25 — десятки миллионов, в 28 — сотни миллионов. Однако меня это никогда не радовало", — сообщил Дуров.

Предприниматель заявил, что не видит большой пользы в потреблении, поэтому вместо того, чтобы "покупать яхты, самолеты и дорогую недвижимость" занялся созданием социальных платформ. Дуров признался, что одной из причин, по которой ему удалось разбогатеть, занимаясь любимым делом, является то, что деньги для него не были важной целью. Он выразил надежду, что современное общество рано или поздно откажется от "бесконечного потребления", и призвал к созданию лучшего мира для себя и окружающих.