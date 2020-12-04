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Банки просят 20 лет тюрьмы за кражу данных о клиентах 

Лера Букина 44 минуты назад
Банки просят 20 лет тюрьмы за кражу данных о клиентах
Фото: РИА Новости
Российские банки в рамках борьбы с утечками персональных данных клиентов намерены подготовить поправки в УК РФ, тем самым ужесточить наказание за разглашение банковской тайны, пишет РБК.
Предлагается лишать злоумышленников свободы на 10-20 лет. Как заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, предельный срок наказания будет еще обсуждаться.
В ЦБ РФ данную инициативу поддерживают, отмечая, что она требует тщательной юридической проработки.
Кредитные организации выступают за внесение изменений в статью 183 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Сейчас максимальное наказание по ней составляет 7 лет лишения свободы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что АБР предложила увеличить срок блокировки подозрительных карточных переводов до 25 дней.
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