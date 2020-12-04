Банки просят 20 лет тюрьмы за кражу данных о клиентах 

Российские банки в рамках борьбы с утечками персональных данных клиентов намерены подготовить поправки в УК РФ, тем самым ужесточить наказание за разглашение банковской тайны, пишет РБК.

Предлагается лишать злоумышленников свободы на 10-20 лет. Как заявил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков , предельный срок наказания будет еще обсуждаться.

ЦБ РФ данную инициативу поддерживают, отмечая, что она требует тщательной юридической проработки.

Кредитные организации выступают за внесение изменений в статью 183 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание за незаконное получение и разглашение информации, составляющей коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Сейчас максимальное наказание по ней составляет 7 лет лишения свободы.