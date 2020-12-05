Рестораторы и отельеры Санкт-Петербурга жалуются на новогодние ограничения. Ресторанам запретили работать в новогоднюю неделю, а отели не закрывали, но теперь они теряют туристов.

Business FM спросила петербургских отельеров и рестораторов, на что теперь они рассчитывают, и предлагали ли им власти какую-то компенсацию:

Юнис Теймурханлы отельер, владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге «Гостиницы действительно не закрывают по одной простой причине, что отели носят еще и социальную функцию — это жилье, это крыша над головой. Действительно, ситуация крайне плачевная. Новогодний период, начиная с 25 декабря по 10 января, был очень хорошо забукирован, потому что россияне очень любят Петербург. Мы возлагали на него большие надежды и считали, что нам этот период позволит пройти безболезненно январь, который традиционно считается очень слабым и периодом низкого сезона. Такое внезапное введение локдауна выбило у нас почву из-под ног. Конечно, приезжать сейчас в закрытый город для туристов не имеет никакого смысла, несмотря даже на то, что открыты гостиницы, потому что люди приезжают не площади номеров мерить, не ходить вокруг кровати, а пользоваться всеми культурными нашими богатствами города. Поэтому мы говорим фактически о загрузке сейчас, снова близкой к апрелю-маю пандемийного года, то есть примерно 15-20% мы ожидаем на Новый год, после 100% забукированных. Мы уже чувствуем массовые аннуляции, которые начались. Вопросы вызывает, почему не вернуться к обсуждению вопросов именно компенсационных, потому что в первой волне пострадавшие отрасли получали субсидии. Я думаю, что часть игроков предпочтет, видимо, закрыться на период всей зимы, потому что загрузка в три-десять номеров абсолютно бессмысленна, она, наоборот, только генерирует убытки».

Основатель «Рюмочной на Боровой» Андрей Кобзаренко отмечает, что власти «ни с какими предложениями о помощи, компенсации и всего прочего не выходили»

Андрей Кобзаренко основатель «Рюмочной на Боровой» «Власти ни с кем из нас не советовались, даже ничего не спрашивали, просто нас поставили всех перед фактом, что самый большой рассадник коронавируса — это общепит, не общественный транспорт, где никакие меры не соблюдаются и соблюдение не контролируется. Как я теперь понимаю, еще очень большой рассадник — это у нас экскурсии, музеи, там вообще, я так понимаю, клоака вируса, ну и теперь бедный зоопарк. Ситуация на самом деле очень серьезная. И были еще какие-то жалкие надежды на новогодние праздники, потому что да, действительно, народ отдыхает, то есть гуляет, посещает заведения, и туристы приезжали раньше, то есть теперь всего этого мы лишены. Все получали QR-коды, мы проводим мероприятия по дезинфекции и все прочее, помещения подготовлены, у нас вентиляция, люди сидят через столик, то есть все нормально. Власти, закрывая в новогоднюю ночь рестораны, фактически толкают людей на отмечание того же новогоднего праздника большими компаниями в тесных квартирах».

Заместитель генерального директора по бронированию отеля «Галакт» Татьяна Синькова рассказала, что активные аннуляции броней начались сразу после объявления новых ограничений.

Татьяна Синькова заместитель генерального директора по бронированию отеля «Галакт» «В отелях, которые находятся не в центре, а в соседних районах, вот загрузка была до 50% на новогодние праздники, то есть существенное снижение в сравнении с предыдущими годами. Скажу больше, после того как вышли ограничительные меры по отношению к ресторанам, начались активные аннуляции броней. Кроме того, к нам обращались туроператоры, спрашивали, работаем, не работаем в отеле, и сказали, что многие туристы начинают сдавать путевки, то есть не только частные лица, которые ехали просто отдохнуть, но и туристы, которые покупали пакетные туры, тоже массово отказываются от заездов. Для некоторых отелей это будет завершающим ударом по бизнесу».

Сооснователь заведения «УЕ!Бар» Георгий Фарбесс считает, что новогодний локдаун «погубит все предприятия, которым удалось выжить».

Георгий Фарбесс сооснователь заведения «УЕ!Бар» «Конечно, просто поставили перед фактом. Как сказал вице-губернатор, работайте все остальные 360 дней. И никого не волнует, что эти дни спасают, по сути, и январь, и февраль, которые обычно провисают. В целом, это ограничение погубит все предприятия, которым удалось выжить, поведут людей к банкротствам. Но наших заведений это не коснется, мы будем работать на свой страх и риск. У нас нет другого выхода, у нас либо закрываться, либо работать пытаться. Те, с кем мы говорим, — и горожане, и другие предприниматели — разделяют позицию, что это абсолютно людоедские ограничения, которые ничему не помогут».

Полностью культурные заведения, включая Ленинградский зоопарк, закроются с 30 декабря по 10 января. До 3 января будет запрещена работа всего общепита.