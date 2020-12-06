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Лечащийся от рака Тиньков дал совет россиянам 

Майк Габриелян 1 час назад
Бизнесмен Олег Тиньков, лечащийся от рака крови, обратился к россиянам.
Он сообщил, что с момента трансплантации прошло более 150 дней. Он чувствует себя нормально, но у него начался GVHD, или «реакция транспланта против хозяина». Врачи перестали подавлять иммунитет специальными препаратами и организм начал отторгать клетки донора.

«…В основе атакует кишечник, печень и кожу. Професор Грибен говорит, что это именно то, что он хотел, значит донор работает, и убивает лейкемийные и иные патогенные клетки, легко сказать ему… да, болезнь оказалось долгая, сложная и противная…если бы не моя спортивная подготовка, не понятно, как и бороться, так что занимайтесь спортом!» — написал банкир в инстаграме.

Тиньков заметил, что сроки его выздоровления все время сдвигаются и теперь ему обещают, что «позитив будет через год».
Бизнесмен дал пользователям еще один совет:

«Не болейте и НАСЛАЖДАЙТЕСЬ КАЖДЫМ ДНЕМ своей жизни, это не повторится, за последние 14 месяцев в кровати, я это понял…»

Ранее «Рамблер» сообщал, что Тиньков раскритиковал олигархов и создал благотворительный фонд.
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Компании , Видео , Олег Тиньков
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