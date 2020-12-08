Спрос на курьеров в России за год вырос в 2,8 раза; а в отдельных городах, в частности Челябинске , — в четыре раза, в Перми , Омске, Казани Волгограде — более чем в 3,5 раза, рассказали РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы Superjob

В компании считают, что причин несколько: увеличение сезонного спроса в предновогодний период, распространение онлайн-торговли и доставки вследствие ограничений по коронавирусу и опасений граждан за свое здоровье, а также отток мигрантов. "За месяц количество вакансий для курьеров по стране в целом выросло более чем в 1,5 раза. По сравнению с декабрем прошлого года вакансий стало больше в 2,8 раза", — отмечают в компании.

По данным сервиса, среднее зарплатное предложение по стране для пешего курьера составляет 34,5 тысячи рублей в месяц. Зарплатный максимум составляет 80 тысяч рублей в месяц, это наиболее высокое зарплатное предложение работодателей из столицы. Среднее предложение для пешего курьера в Москве составляет 52 тысячи рублей. Прирост числа вакансий для курьеров в столице составил 38% за месяц, по сравнению с декабрем 2019 года количество рабочих мест увеличилось на 15%.

Санкт-Петербурге курьеры зарабатывают до 75 тысяч рублей в месяц, в среднем же — 46 тысяч рублей. За месяц вакансий в северной столице стало больше в 1,2 раза. Годовой прирост составил 24%. Максимальный годовой и месячный прирост предложений для курьеров показал Челябинск: +306% по сравнению с декабрем 2019 года и +90% к ноябрю. Средний предлагаемый заработок составляет 37,7 тысячи рублей, максимальный — 60 тысяч рублей.

К городам, где также существенно вырос спрос на курьеров за последний год, можно отнести Пермь, Омск, Казань и Волгоград. В Перми вакансий для курьеров за год стало больше почти в четыре раза (+291%). В Казани прирост к декабрю 2019 года составил 284%. В Волгограде годовой прирост составил 266%. Число вакансий для курьеров в Омске прибавилось на за год на 281%.