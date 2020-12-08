В России хотят ввести новый старый налог

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Лавров рассказал, что для этого создана рабочая группа под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова . Команда планирует разработать конкретные предложения не позднее марта 2021 года.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила о том, что от Совфеда ранее поступало предупреждение правительству относительно возможного возникновения выпадающих налоговых доходов в региональных бюджетах. Она отметила, что Совет Федерации ждет принятия решения об отмене данной льготы.

«Закон неправильный, плохо работающий, мы ждем, наконец, принятия соответствующего решения», — заявила Матвиенко.

Отмена налога на движимое имущество организаций действует с 1 января 2019 года. Предполагается, что данная мера должна создавать импульсы для развития промышленности.