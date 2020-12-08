В России хотят ввести новый старый налог

Правительство РФ рассмотрит вопрос о возвращении налога на движимое имущество компаний, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров рассказал, что для этого создана рабочая группа под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Команда планирует разработать конкретные предложения не позднее марта 2021 года.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила о том, что от Совфеда ранее поступало предупреждение правительству относительно возможного возникновения выпадающих налоговых доходов в региональных бюджетах. Она отметила, что Совет Федерации ждет принятия решения об отмене данной льготы.
«Закон неправильный, плохо работающий, мы ждем, наконец, принятия соответствующего решения», — заявила Матвиенко.
Ранее министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил, что Минфин готов к рассмотрению предложения бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но указал на снижение ставки наполовину.
Отмена налога на движимое имущество организаций действует с 1 января 2019 года. Предполагается, что данная мера должна создавать импульсы для развития промышленности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ с 2021 года будет увеличен подоходный налог «для богатых» с 13% до 15%.