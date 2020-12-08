Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.45
89.75
89.00
Прогноз
14.12 – 21.12
$
73.00
88.77
Индексы и котировки Brent
48.64
+0.02 Золото
1863.46
–0.07 РТС
1368.86
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.12
1.2122
+0.0284
23.11
1.1838
04.12
26.11
12.11

В России хотят вернуть налог на движимое имущество 

Лера Букина 1 час назад
В России хотят ввести новый старый налог
Фото: ТАСС
Правительство РФ рассмотрит вопрос о возвращении налога на движимое имущество компаний, заявил замминистра финансов РФ Алексей Лавров. Об этом сообщает ТАСС.
Лавров рассказал, что для этого создана рабочая группа под руководством министра экономического развития РФ Максима Решетникова. Команда планирует разработать конкретные предложения не позднее марта 2021 года.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила о том, что от Совфеда ранее поступало предупреждение правительству относительно возможного возникновения выпадающих налоговых доходов в региональных бюджетах. Она отметила, что Совет Федерации ждет принятия решения об отмене данной льготы.

«Закон неправильный, плохо работающий, мы ждем, наконец, принятия соответствующего решения», — заявила Матвиенко.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) отметил, что Минфин готов к рассмотрению предложения бизнеса облагать налогом и движимое, и недвижимое имущество, но указал на снижение ставки наполовину.
Отмена налога на движимое имущество организаций действует с 1 января 2019 года. Предполагается, что данная мера должна создавать импульсы для развития промышленности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в РФ с 2021 года будет увеличен подоходный налог «для богатых» с 13% до 15%.
Видео дня. Выезд за границу из-за долгов запретят 4 млн россиян
Комментарии
Компании , Экономика , Антон Силуанов , Алексей Лавров , Максим Решетников , Валентина Матвиенко , Российский союз промышленников и предпринимателей , Совет Федерации , Правительство РФ , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки