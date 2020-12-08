Капитализация американского производителя электромобилей Tesla за две недели выросла сразу на 100 миллиардов долларов и превысила 600 миллиардов в ожидании включения эмитента 21 декабря в расчёт индекса широкого рынка США S&P 500, свидетельствуют данные торгов.

В том числе только по итогам понедельника акции компании на бирже NASDAQ подорожали на 7,13%, до 641,76 доллара. В итоге капитализация компании составила 608,32 миллиарда долларов, хотя ещё только 24 ноября она превысила 500 миллиардов. А в ходе сегодняшних предварительных торгов акции компании прибавляют в цене ещё примерно 3,5%.

С начала же года акции автопроизводителя взлетели в цене более чем в семь раз — 31 декабря они стоили всего 83,67 доллара. А 1 июля компания вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей, обойдя японскую корпорацию Toyota.