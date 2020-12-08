Капитализация американского производителя электромобилей Tesla за две недели выросла сразу на 100 миллиардов долларов и превысила 600 миллиардов в ожидании включения эмитента 21 декабря в расчёт индекса широкого рынка США S&P 500, свидетельствуют данные торгов.
В том числе только по итогам понедельника акции компании на бирже NASDAQ подорожали на 7,13%, до 641,76 доллара. В итоге капитализация компании составила 608,32 миллиарда долларов, хотя ещё только 24 ноября она превысила 500 миллиардов. А в ходе сегодняшних предварительных торгов акции компании прибавляют в цене ещё примерно 3,5%.
С начала же года акции автопроизводителя взлетели в цене более чем в семь раз — 31 декабря они стоили всего 83,67 доллара. А 1 июля компания вышла на первое место в мире по рыночной капитализации среди автопроизводителей, обойдя японскую корпорацию Toyota.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.