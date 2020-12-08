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Wildberries вышел на израильский рынок 

Rambler News Service 3 часа назад
Wildberries вышел на израильский рынок
Фото: РИА Новости
Международный онлайн-ритейлер Wildberries вышел на рынок Израиля, который стал девятой страной присутствия организации и четвертой за этот год, сообщает пресс-служба Wildberries.

«Wildberries запустил продажи на территории Израиля. Заказать товары с доставкой покупатели могут в отдельном интернет-магазине wildberries.co.il, а также через мобильные приложения на iOS и Android», — отмечается в сообщении.

Покупателям из Израиля доступны около 5 млн наименований различных товаров от 39 тыс. брендов. К ним относятся одежда и обувь, аксессуары и бюьти-товары, электроника и бытования техника, игрушки и спортивные товары, книги и канцтовары, зоотовары и товары для дома и дачи. В будущем ассортимент станет больше.
Доставкой товаров займутся логистические партнеры компании. Клиенты смогут получить заказы в 600 партнерских точках выдачи или при помощи курьера.
Wildberries также работает в таких странах, как Россия, Украина, Польша, Словакия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. Оборот компании в прошлом году составил $3,4 млрд, за девять месяцев текущего года — $4 млрд Каждый день клиенты Wildberries оформляют свыше 1 млн заказов. Ассортимент насчитывает более 5 млн товаров от 70 тыс. брендов.
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