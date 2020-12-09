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Банки начнут «атаковать» россиян новым способом 

Deita.ru и ещё 2 1 час назад
Банки начнут «атаковать» россиян новым способом
Фото: РИА Новости
Российские банки придумали новый метод рекламы своих услуг, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Известия».
Как оказалось, его суть будет заключаться в том, что, когда человек приблизится к банкомату того или иного банка, ему на телефон начнут приходить СМС с заманчивыми предложениями со стороны кредитных организаций.
Новая система будет работать на основе CRM-технологий. Программное обеспечение сможет в режиме реального времени информировать сотрудников отделения банка о том, что клиент находится у банкомата рядом с офисом.
В этом случае, если у кредитной организации есть некое одобренное предложение в отношении такого человека, то ему отправят СМС с информацией и приглашении на консультацию. Таким способом банки хотят завлечь клиентов.
Ожидается, что внедрение новой методики рекламы приведёт к увеличению количества заключённых договоров между гражданами и банками на 20% от числа отправленных персональных предложений.
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