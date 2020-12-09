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Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Маск поднялся в рейтинге миллиардеров Forbes
Фото: Reuters
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку, следует из рейтингов.
По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI — на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов.
Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, а во вторник подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&P 500.
В целом первая пятерка богачей в Forbes Real-Time и BBI почти не отличается. Первое и второе места издания теперь единодушно присваивают основателю Amazon Джеффу Безосу и Маску соответственно, пятое место — основателю Facebook Марку Цукербергу.
Расходятся лишь третье и четвертое места в рейтингах. На третьей строчке BBI стоит основатель Microsoft Билл Гейтс, на четвертой — президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. При этом в рейтинге Forbes Арно, наоборот, на третьем месте, а Гейтс на четвертом.
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Комментарии
Компании , Джефф Безос , Билл Гейтс , Бернар Арно , Марк Цукерберг , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Microsoft , Louis Vuitton , Forbes , Bloomberg
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