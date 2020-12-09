Маск поднялся в рейтинге миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые поднялся на второе место в списке миллиардеров Forbes Real-Time, при этом в рейтинге агентства Блумберг Bloomberg Billionaires Index (BBI) он еще с ноября занимает вторую строчку, следует из рейтингов.

По данным Forbes, во вторник состояние Маска выросло на 1,6 миллиарда долларов и составляет 144,7 миллиарда долларов, а по данным BBI — на 1,84 миллиарда долларов, до 157 миллиардов долларов.

Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала года взлетели в цене более чем в семь раз, а во вторник подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&P 500.