Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.44
89.75
88.93
Прогноз
14.12 – 21.12
$
74.48
88.03
Индексы и котировки Brent
50.05
–0.44 Золото
1836.21
+0.08 РТС
1404.68
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
11.12
1.2125
+0.0213
26.11
1.1913
08.12
30.11
16.11

Мишустин назначил Новака куратором ряда энергетических компаний 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Новак назначен куратором ряда энергетических компаний
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку курировать "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" "Зарубежнефть", "Россети" и другие компании ТЭК, сообщается на сайте кабинета министров.

"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перераспределение между своими заместителями координации работы акционерных обществ с государственным участием. Вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабмина для представителей государства в этих компаниях", — говорится в сообщении.

"Так, отвечающий за топливно-энергетический комплекс Александр Новак будет курировать "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" "Зарубежнефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", СО ЕЭС, "Росзарубежнефть", — отмечает кабмин.
Также сообщается, что зампред правительства Алексей Оверчук будет отвечать за "Роскартографию". Вице-премьеру Юрию Борисову поручено курировать Промсвязьбанк, Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".
Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями 13 ноября. Решение принято для оптимизации работы правительства с учётом прошедших изменений его состава, а также задач по достижению национальных целей развития.
Видео дня. Власти намерены сдержать рост цен в магазинах
Прайм: последние новости
Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за девять месяцев Акционеры "Норникеля" одобрили дивиденды за девять месяцев "АвтоВАЗ" отменил приказ о неполной 4-дневной рабочей неделе "АвтоВАЗ" отменил приказ о неполной 4-дневной рабочей неделе The Rigi Trust продает GDR "Тинькофф" на сумму $300 миллионов The Rigi Trust продает GDR "Тинькофф" на сумму $300 миллионов
Комментарии
Компании , Юрий Борисов , Александр Новак , Алексей Оверчук , Михаил Мишустин , Объединенная судостроительная корпорация , Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" , ФСК ЕЭС , Газпром , Алмаз-Антей , Транснефть , Россети , Промсвязьбанк , Роснефть , Интер РАО ЕЭС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение