Новак назначен куратором ряда энергетических компаний

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Александру Новаку курировать "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" "Зарубежнефть", "Россети" и другие компании ТЭК, сообщается на сайте кабинета министров.
"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перераспределение между своими заместителями координации работы акционерных обществ с государственным участием. Вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабмина для представителей государства в этих компаниях", — говорится в сообщении.
"Так, отвечающий за топливно-энергетический комплекс Александр Новак будет курировать "Газпром", "Роснефть", "Транснефть", "Роснефтегаз" "Зарубежнефть", "Россети", "ФСК ЕЭС", "Интер РАО", СО ЕЭС, "Росзарубежнефть", — отмечает кабмин.
Также сообщается, что зампред правительства Алексей Оверчук будет отвечать за "Роскартографию". Вице-премьеру Юрию Борисову поручено курировать Промсвязьбанк, Объединённую судостроительную корпорацию (ОСК), ГЛОНАСС, "Оборонпромкомплекс", Центр технологии судостроения и судоремонта, концерн "Алмаз-Антей", корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", а также "Трансинжстрой".
Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями 13 ноября. Решение принято для оптимизации работы правительства с учётом прошедших изменений его состава, а также задач по достижению национальных целей развития.