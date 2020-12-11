Новак назначен куратором ряда энергетических компаний

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"Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил перераспределение между своими заместителями координации работы акционерных обществ с государственным участием. Вице-премьеры уполномочены утверждать директивы кабмина для представителей государства в этих компаниях", — говорится в сообщении.

Мишустин утвердил перераспределение обязанностей между своими заместителями 13 ноября. Решение принято для оптимизации работы правительства с учётом прошедших изменений его состава, а также задач по достижению национальных целей развития.