Стали известны лауреаты премии Минпромторга 

Оргкомитет премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», утвержденной Министерством промышленности и торговли России, назвал победителей. Минерально-химическая компания «ЕвроХим» стала лауреатом в номинации «Инвестируя в человека».
Так организаторы премии отметили волонтерское движение сотрудников компании Андрея Мельниченко #МыВместеЕвроХим.
Премию «Бизнес-индекс Химкомплекса» вручают в семи номинациях за лучшие проекты в сфере развития химического комплекса страны.
В начале эпидемии коронавируса руководство «ЕвроХима» создало оперативный штаб, решающий проблемы на местах и координирующий совместную работу муниципалитетов, предприятий компании и волонтеров. Штаб оперативно откликается на просьбы о помощи со стороны глав городских и районных администраций.
Движение #МыВместеЕвроХим действует совместно с Общероссийским народным фронтом. Добровольцы помогают пожилым, маломобильным россиянам, медицинским и образовательным учреждениям.
Во всех городах, где есть предприятия компании, волонтёры «ЕвроХима» доставили в медицинские, жилищно-коммунальные и образовательные учреждения сотни тысяч перчаток и масок, защитных очков, одноразовых халатов и фартуков, респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства.
Администрациям и больницам компания передала медицинское оборудование.
Как писал «Рамблер», ранее компания «ЕвроХим» получила Почетную грамоту от президента России Владимира Путина.
В Почетной грамоте президент отметил бескорыстный вклад «ЕвроХима» в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе».
Кроме того, Общественная палата России признала управленческий опыт «ЕвроХима» в условиях эпидемии одной из лучших социальных практик среди российских компаний.
Также «ЕвроХим» стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел — 2020».