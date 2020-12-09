Стали известны лауреаты премии Минпромторга 

Так организаторы премии отметили волонтерское движение сотрудников компании Андрея Мельниченко #МыВместеЕвроХим.

Премию «Бизнес-индекс Химкомплекса» вручают в семи номинациях за лучшие проекты в сфере развития химического комплекса страны.

В начале эпидемии коронавируса руководство «ЕвроХима» создало оперативный штаб, решающий проблемы на местах и координирующий совместную работу муниципалитетов, предприятий компании и волонтеров. Штаб оперативно откликается на просьбы о помощи со стороны глав городских и районных администраций.

Движение #МыВместеЕвроХим действует совместно с Общероссийским народным фронтом. Добровольцы помогают пожилым, маломобильным россиянам, медицинским и образовательным учреждениям.

Во всех городах, где есть предприятия компании, волонтёры «ЕвроХима» доставили в медицинские, жилищно-коммунальные и образовательные учреждения сотни тысяч перчаток и масок, защитных очков, одноразовых халатов и фартуков, респираторы, костюмы и дезинфицирующие средства.

Администрациям и больницам компания передала медицинское оборудование.

В Почетной грамоте президент отметил бескорыстный вклад «ЕвроХима» в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе».