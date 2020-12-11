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Nord Stream 2 заявила о возобновлении укладки «Северного потока — 2» 

RT на русском и ещё 8 2 часа назад
Строительство «Северного потока-2» возобновлено
Фото: Reuters
Строительство «Северного потока — 2» возобновлено в пятницу, 11 декабря, сообщила пресс-служба Nord Stream 2. Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка в водах Германии.

«Nord Stream 2 подтверждает возобновление трубоукладки, запланированное на 11 декабря, как отмечено в извещении мореплавателям государственного управления водными путями и судоходством Штральзунда, ФРГ», — приводит Интерфакс сообщение.

Как отмечается, «Фортуна» уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 м.
Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии подтвердило согласование укладки СП-2 в немецких водах на декабрь.
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Компании , Интерфакс
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