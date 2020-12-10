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Бумаги Qiwi обвалились на Мосбирже на новостях об ограничении операций 

Прайм и ещё 13 4 часа назад
Бумаги Qiwi обвалились на Мосбирже
Фото: РИА Новости
Депозитарные расписки Qiwi обвалились почти на 12% на новостях об ограничении ряда операций по требованию Банка России, следует из данных Московской биржи.
К 10.15 мск расписки Qiwi дешевели на 4,73%, а с начала торгов падали уже на 11,7% к уровню закрытия вечерней сессии — до 896 рублей. При этом индекс Мосбиржи теряет 0,28%.
Группа Qiwi в четверг сообщила, что Банк России по итогам плановой проверки "Киви банка" с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов рублей.
"Киви банк" на срок до 6 месяцев ограничит переводы иностранным торговым компаниями, включая операции через систему денежных переводов Contact, при этом остальные переводы, в том числе между физлицами, будут работать в штатном режиме; компания ведет переговоры с ЦБ и работает над устранением нарушений, сообщил представитель Qiwi.

"В соответствии с заключением по итогам плановой проверки ЦБ, с 7 декабря Qiwi ограничивает электронные платежи в пользу ряда иностранных мерчантов (торговых компаний — ред.) и некоторые обратные платежи на срок до 6 месяцев. Однако в настоящее время мы ведем диалог с ЦБ по устранению выявленных нарушений, а также ведем переговоры по частичной отмене и снижению уровня введенных ограничений", — сказал представитель компании.

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Комментарии
Компании , Рынки , Московская биржа , Qiwi , Киви Банк , Центральный банк России
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