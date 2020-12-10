Бумаги Qiwi обвалились на Мосбирже

К 10.15 мск расписки Qiwi дешевели на 4,73%, а с начала торгов падали уже на 11,7% к уровню закрытия вечерней сессии — до 896 рублей. При этом индекс Мосбиржи теряет 0,28%.

Группа Qiwi в четверг сообщила, что Банк России по итогам плановой проверки " Киви банка " с 7 декабря наложил ограничения на осуществление платежей в пользу зарубежных торговых компаний и переводы на предоплаченные корпоративные карты, а также выписал штраф в размере 11 миллионов рублей.

"Киви банк" на срок до 6 месяцев ограничит переводы иностранным торговым компаниями, включая операции через систему денежных переводов Contact, при этом остальные переводы, в том числе между физлицами, будут работать в штатном режиме; компания ведет переговоры с ЦБ и работает над устранением нарушений, сообщил представитель Qiwi.