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ЦБ отозвал лицензию у двух банков 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 2 часа назад
ЦБ отозвал лицензию у двух банков
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у кредитной организации «ФинТех», ранее была отозвана лицензия у петрозаводского банка «Онего».
Лицензия отозвана приказом от 11.12.2020 № ОД-2053 у ООО (Общество с ограниченной ответственностью) коммерческий банк «ФинТех» (ООО) (рег. № 3499, г. Москва, далее Банк «ФинТех»). По величине активов кредитная организация занимала 241-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
«Банк России принял такое решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», руководствуясь тем, что Банк «ФинТех» «нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных банковских операций; допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — отмечается в сообщении.
«Банк «ФинТех» специализировался на проведении непрозрачных операций, направленных на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в сети Интернет. При этом кредитная организация неоднократно нарушала вводившиеся регулятором ограничения на осуществление отдельных видов операций.
В Банк «ФинТех» назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены», — сообщили в ЦБ.
Напомним, ранее в пятницу стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у петрозаводского банка «Онего».
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Комментарии
Компании , Экономика , Банк "Онего" , Центральный банк России
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