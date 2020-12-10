Туроператор «Русь-Тур» прекратил деятельность 

"ООО "Русь-Тур" в Ростуризм было представлено заявление о прекращении своей деятельности, так как с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации и специфики направления деятельности дальнейшее ее осуществление не представляется возможным", — говорится в сообщении Ростуризма.
"Порядок обращения туристов в страховую компанию будет размещен на сайте Ростуризма в ближайшее время. В случае недостаточности финансового обеспечения будет запущен механизм возмещения из фонда персональной ответственности туроператора в ассоциации "Турпомощь". В адрес страховой компании и ассоциации "Турпомощь" Ростуризмом готовятся соответствующие обращения", — заявили в ведомстве.
"Компания хорошо зарекомендовала себя на рынке за годы работы. В начале кризиса в январе 2020 года туроператор проявил высокую ответственность и оперативно вывез всех туристов из КНР", — пояснили в ведомстве.