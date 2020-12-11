Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.40
89.75
88.99
Прогноз
14.12 – 21.12
$
72.60
88.21
Индексы и котировки Brent
50.42
+0.02 Золото
1835.66
–0.06 РТС
1372.47
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
10.12
1.2143
+0.0230
26.11
1.1913
07.12
29.11
15.11

Visa и Mastercard запретили использование своих карт на Pornhub 

Газета.Ru и ещё 2 26 минут назад
Visa и Mastercard закрыли платежи на Pornhub
Фото: РИА Новости
Компании Visa и Mastercard запретили использование своих карт на крупном порносайте Pornhub из-за подозрений в размещении на ресурсе видеозаписей с изображением насилия над подростками, сообщает The New York Times.
Mastercard в своем заявлении сообщила, что расследование подтвердило факт публикации на платформе незаконного контента, из-за чего было принято решение прекратить использование карт компании на Pornhub, указано в сообщении.
Visa, в свою очередь, приостановила обработку платежей через свою сеть до завершения собственного расследования, отмечает издание.
Ранее обозреватель The New York Times Николас Кристоф сообщил, что на Pornhub размещаются видео жестокого обращения с подростками и изнасилования.
Видео дня. Биткоину прогнозируют критический момент в ближайшие две недели
Газета.Ru: последние новости
"Ростех" планирует списать 10 млрд рублей долга "Автоваза" "Ростех" планирует списать 10 млрд рублей долга "Автоваза" Facebook назвал иски властей США "пересмотром истории" Facebook назвал иски властей США "пересмотром истории" Назван трубоукладчик "Северного потока – 2" в водах Германии Назван трубоукладчик "Северного потока – 2" в водах Германии
Компании , Visa , New York Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Обвал начался: США решают судьбу рубля
03:22
Обвал начался: США решают судьбу рубля
Экономика
Кремль отреагировал на обвал рубля
00:43
Кремль отреагировал на обвал рубля
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение