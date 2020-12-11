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В Германии разрешили Tesla вырубить лес ради завода 

ТК «Звезда» 5 часов назад
За спасение зеленого массива упорно боролись местные экологи.
Суд немецкого региона Бранденбург разрешил вырубить лес, за который упорно боролись местные экологи, ради первого в Европе завода Tesla.
Экозащитники выступили против строительства из-за вырубки леса, которая угрожает местной природе, может привести к загрязнению водоемов, а также к исчезновению популяций змей-медянок и прытких ящериц.
В Tesla, в свою очередь, заявили, что переселили из леса всех животных, но экологи заподозрили компанию в обмане.
Первоначально суд приостановил работы на три дня, но затем встал на сторону Tesla, заявив о юридических основаниях для стройки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на постановление германского суда.
Уже к середине 2021 года компания намерена запустить завод.
Сообщается, что на заводе будут работать около 12 тысячи человек. Будет выпускаться примерно 50 тысяч электрокаров в год.
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