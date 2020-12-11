ЦБ отозвал лицензии у двух банков за утро 

С 11 декабря 2020 года ЦБ РФ лишает лицензий московский банк «Финтех» и петрозаводский банк «Онего», сообщают в пресс-службе регулятора.
По данным Банка России, основная деятельность банка «Финтех» была направлена на проведение непрозрачных операций. Они занимались обслуживанием организаторов незаконных азартных игр в интернет-сегменте. Ранее данная кредитная организация была замечена в систематических нарушениях вводимых регулятором ограничений на ряд операций.
В ЦБ заявили, что банк «Онего» ориентировался на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу незаконных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. Также данная компания участвовала в операциях по выводу денежных средств за границу.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 4 декабря ЦБ РФ отозвал лицензию у «Евроазиатского инвестиционного банка».