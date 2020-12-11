ЦБ отозвал лицензию на ОМС у СК «Спасские ворота-М»

Банк России отозвал у акционерного общества "Страховая группа "Спасские ворота-М" лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС), говорится в приказе ЦБ.

Как поясняет регулятор, страховщик нарушил требования инвестирования активов и порядок инвестирования собственных средств, "в результате чего величина не соответствующих требованиям данных перечня и порядка активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, составляет более 20 процентов от величины собственных средств (капитала) страховщика".

Банк России видит в этом угрозу правам и интересам застрахованных лиц и стабильности рынка ОМС.

Как сообщил ЦБ, застрахованные лица вправе самостоятельно выбрать новую страховую медицинскую организацию и подать заявление. Если они не сделают этого, территориальный фонд ОМС сам отправит сведения о гражданах другим страховщикам. Те в течение трех дней проинформируют новых клиентов о необходимости оформить полис. Срок выдачи полиса не превышает 30 дней.

В январе этого года "Страховая группа "Спасские ворота-М" уже добровольно отказывалась от лицензии. При этом в декабре прошлого года и в апреле этого года компания переоформляла лицензию.

"Спасские ворота-М" работает на российском рынке медицинского страхования с 1992 года. Согласно данным на сайте страховщика, по состоянию на начало 2020 года суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составило более 3,3 миллиона человек.