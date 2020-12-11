Акционеры «Норникеля» одобрили дивиденды за 9 месяцев

Акционеры ГМК "Норильский никель" решили выплатить дивиденды за 9 месяцев 2020 года в размере 623,35 рубля на акцию, общий размер выплат составит 98,64 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

"Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "ГМК "Норильский никель" по результатам девяти месяцев 2020 года в денежной форме в размере 623,35 рубля на одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте компании, всего на выплату дивидендов планируется направить 98,64 миллиарда рублей (около 1,2 миллиарда долларов). Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 24 декабря. В настоящее время "Интерросу" принадлежит 34,54% акций "Норникеля", "Русалу" — 27,8%.

Практически сразу после того, как "Русал" Олега Дерипаски в конце апреля 2008 года стал акционером ГМК, в "Норникеле" начался акционерный конфликт. В числе основных претензий алюминиевого гиганта была стратегия развития и особенно — размер дивидендов. Спор удалось разрешить в декабре 2012 года, когда стороны при посредничестве Романа Абрамовича подписали соглашение сроком на 10 лет о прекращении акционерного конфликта и установили фиксированные выплаты дивидендов.

Впоследствии конфликт периодически обострялся, в том числе из-за размера дивидендов. Начиная с 2016 года дивидендная политика "Норникеля" предусматривает выплату 60% от EBITDA при соотношении чистый долг/EBITDA менее 1,8x, и 30% EBITDA, если показатель более 2,2x. Когда коэффициент выпадает между этими значениями, доля EBITDA (в диапазоне от 60% до 30%) рассчитывается обратно пропорционально уровню чистого долга к EBITDA.

По итогам первого полугодия 2020 года показатель EBITDA "Норникеля" снизился на 51% год к году, до 1,8 миллиарда долларов, вследствие признания расходов по экологическим резервам на сумму 2,1 миллиарда долларов, связанных с компенсацией ущерба окружающей среде, вызванного утечкой дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 1,2х.

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде от ЧП в Норильске почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. По делу о возмещении ущерба идет судебное разбирательство.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии.