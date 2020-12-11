АвтоВАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю

В связи с обеспеченностью заказами АвтоВАЗ решил отменить приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 1 января 2021 года, пишет RT.

Как заявили в компании, также отмена неполной рабочей недели связана с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для медицинских работников, а также с необходимостью восполнить запасы машин у дилеров.

Отмечается, что компания собиралась перейти на сокращенную рабочую неделю с января 2021 года на 6 месяцев из-за плохих прогнозов по развитию автомобильного рынка.