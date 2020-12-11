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Российский автогигант передумал вводить четырехдневку 

Лера Букина 1 час назад
АвтоВАЗ отменил четырехдневную рабочую неделю
Фото: РИА Новости
В связи с обеспеченностью заказами АвтоВАЗ решил отменить приказ о введении четырехдневной рабочей недели с 1 января 2021 года, пишет RT.
Как заявили в компании, также отмена неполной рабочей недели связана с программами опережающих госзакупок автомобилей в 2020 году, новыми однократными заказами автомобилей для медицинских работников, а также с необходимостью восполнить запасы машин у дилеров.
Отмечается, что компания собиралась перейти на сокращенную рабочую неделю с января 2021 года на 6 месяцев из-за плохих прогнозов по развитию автомобильного рынка.
Ранее «Рамблер» сообщал, что предприниматели раскритиковали предложение зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о переходе на сокращенную рабочую неделю. По мнению бизнесменов, оптимизировать работу компаний не удастся, в результате предприятия столкнутся с убытками.
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Компании , Дмитрий Медведев , Совет безопасности РФ , Автоваз
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