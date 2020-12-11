«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Арктике 

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Крупнейшая российская нефтегазовая корпорация «Роснефть» открыла новое уникальное газовое месторождение в Карском море. Бурение велось в рамках комплексной программы компании по освоению нефтегазового потенциала Карского моря. Кстати, старт проекту в этом регионе еще 6 лет назад дал Владимир Путин

В 2014 году результатом бурения скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Суммарные запасы этого месторождения составляют порядка 130 млн тонн нефти и 422 млрд кубометров газа.

Сейчас же Госкомиссия по запасам подтвердила открытие «Роснефтью» нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовало «Росгеолфонду» поставить месторождение на учет с запасами газа в 800 млрд кубометров.

Продолжение бурения в Карском море и постановка на баланс новых крупных месторождений повышают инвестиционную привлекательность «Роснефти», говорят аналитики.

Сергей Суверов инвестиционный стратег УК Арикапитал Любой нефтегазовой компании важно не просто осуществлять добычу, но и увеличивать запасы. «Роснефть» последнее время самостоятельно ведет комплексную работу по бурению и освоению нефтегазовых месторождений в Карском море. Было открыто крупное газовое месторождение, я напомню, что до этого в 2014 году было открыто одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». И теперь создается новая нефтеносная Карская провинция, которая, по ресурсному потенциалу сопоставима со всей ресурсной базой Саудовской Аравии. С пополнением запасов растет инвестиционная долгосрочная привлекательность компании «Роснефть».

Проекты по бурению в Карском море — стратегически важны для России, это энергетика будущего, которую наша страна развивает прямо сейчас. И, кстати, здесь важна реакция рынка, который объективно оценивает планы нефтегазовых корпораций. Инвесткомпания « Ренессанс капитал », повысила прогнозируемую стоимость акций «Роснефти» больше, чем на 16%.

А ключевым фактором повышения оценки стоимости бумаг компании стало включение в исследование «Восток Ойл». Это проект «Роснефти» по добыче углеводородов в Красноярском крае. «Ренессанс Капитал» рассматривает «Восток Ойл» как основной драйвер роста для «Роснефти».