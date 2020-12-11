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«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Арктике 

BFM.RU 2 часа назад
«Роснефть» открыла уникальное месторождение в Арктике
Фото: ТАСС
Крупнейшая российская нефтегазовая корпорация «Роснефть» открыла новое уникальное газовое месторождение в Карском море. Бурение велось в рамках комплексной программы компании по освоению нефтегазового потенциала Карского моря. Кстати, старт проекту в этом регионе еще 6 лет назад дал Владимир Путин.
В 2014 году результатом бурения скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Суммарные запасы этого месторождения составляют порядка 130 млн тонн нефти и 422 млрд кубометров газа.
Сейчас же Госкомиссия по запасам подтвердила открытие «Роснефтью» нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовало «Росгеолфонду» поставить месторождение на учет с запасами газа в 800 млрд кубометров.
Продолжение бурения в Карском море и постановка на баланс новых крупных месторождений повышают инвестиционную привлекательность «Роснефти», говорят аналитики.
Сергей Суверов инвестиционный стратег УК Арикапитал Любой нефтегазовой компании важно не просто осуществлять добычу, но и увеличивать запасы. «Роснефть» последнее время самостоятельно ведет комплексную работу по бурению и освоению нефтегазовых месторождений в Карском море. Было открыто крупное газовое месторождение, я напомню, что до этого в 2014 году было открыто одно из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». И теперь создается новая нефтеносная Карская провинция, которая, по ресурсному потенциалу сопоставима со всей ресурсной базой Саудовской Аравии. С пополнением запасов растет инвестиционная долгосрочная привлекательность компании «Роснефть».
Проекты по бурению в Карском море — стратегически важны для России, это энергетика будущего, которую наша страна развивает прямо сейчас. И, кстати, здесь важна реакция рынка, который объективно оценивает планы нефтегазовых корпораций. Инвесткомпания «Ренессанс капитал», повысила прогнозируемую стоимость акций «Роснефти» больше, чем на 16%.
А ключевым фактором повышения оценки стоимости бумаг компании стало включение в исследование «Восток Ойл». Это проект «Роснефти» по добыче углеводородов в Красноярском крае. «Ренессанс Капитал» рассматривает «Восток Ойл» как основной драйвер роста для «Роснефти».
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Компании , Сергей Суверов , Владимир Путин , Роснефть , Ренессанс Капитал
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