Клиенты банка «Тинькофф» сообщили о сбоях в работе сервиса

Сбои в работе сервиса банка "Тинькофф" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сервиса Downdetector , который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

На 17:25 мск было зафиксировано 211 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Большая часть пользователей (67%) жаловалась на невозможность войти в систему, 24% сообщали о сбое всех сервисов. Еще 8% не могли перевести деньги.

В частности, клиенты "Тинькофф" в социальных сетях жалуются на отсутствие какой-либо информации о счетах и картах после входа в приложение мобильного банка.