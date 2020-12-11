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Клиенты банка «Тинькофф» сообщают о сбоях в работе сервиса 

ТАСС 1 час назад
Клиенты банка «Тинькофф» сообщили о сбоях в работе сервиса
Фото: РИА Новости
Сбои в работе сервиса банка "Тинькофф" наблюдаются в пятницу в России, следует из данных сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.
На 17:25 мск было зафиксировано 211 отзывов. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Большая часть пользователей (67%) жаловалась на невозможность войти в систему, 24% сообщали о сбое всех сервисов. Еще 8% не могли перевести деньги.
В частности, клиенты "Тинькофф" в социальных сетях жалуются на отсутствие какой-либо информации о счетах и картах после входа в приложение мобильного банка.
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Компании , Тинькофф банк
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