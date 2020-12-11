Промсвязьбанк будет докапитализирован государством на 31,8 миллиарда рублей, говорится в материалах банка.
"Увеличить уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" на 31 800 000 000 (тридцать один миллиард восемьсот миллионов) рублей до 140 008 058 781 (сто сорок миллиардов восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что акции будут размещены путем закрытой подписки Российской Федерации в лице Росимущества.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас на его базе создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Единственный акционер банка — Росимущество.