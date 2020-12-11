Промсвязьбанк будет докапитализирован государством 

"Увеличить уставный капитал ПАО "Промсвязьбанк" на 31 800 000 000 (тридцать один миллиард восемьсот миллионов) рублей до 140 008 058 781 (сто сорок миллиардов восемь миллионов пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубля путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций", — говорится в сообщении.