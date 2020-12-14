«Почта России» запустила безналичную оплату наложенных платежей

Оплатить заказ из интернет-магазина при получении на Почте России теперь можно банковской картой. До недавнего времени правила оказания услуг почтовой связи предполагали прием почтовых переводов (и вместе с ними наложенных платежей) только за наличный расчет. Теперь эти ограничения сняты. В почтовых отделениях установлено более 55 тысяч POS-терминалов для приема безналичных платежей.

"У нас был большой запрос от компаний электронной торговли на безналичную оплату наложенных платежей. Этот вопрос наконец-то решен, и теперь мы можем предоставлять клиентам удобный современный сервис", — отметил замглавы Почты России Алексей Скатин.

Он выразил надежду, что это подстегнет развитие электронной торговли.

Наложенный платеж — это удобный способ оплаты заказанного товара. Если покупатель при оформлении заказа в интернет-магазине хочет быть уверен, что продавец его действительно отправит, он выбирает такой вид платежа и оплачивает заказ непосредственно перед получением посылки в почтовом отделении.