Эксперт спрогнозировал пустые полки в российских магазинах 

Ручная регулировка спроса и предложения может вызвать настоящий дефицит в магазинах, пишет «Дейта» со ссылкой на «Российскую газету».

Как заявил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин , сдерживание государством цен на продукты питания является рискованным шагом. По мнению эксперта, производители любых товаров не могут работать себе в убыток.

Также он отмечает, что любые цены обусловлены рынком, по этой причине участие властей в данном процессе может вызвать в стране продовольственный дефицит, как в СССР.

По словам Миркина, крайней мерой в таком случае может стать введение карточек на еду. Он также указал на то, что результат подобных ситуаций является очевидным — длинные очереди, а также тотальное опустошение полок в магазинах.

Специалист посоветовал властям заключить договоры об уровнях цен с производителями и торговыми сетями, а экспорт обложить пошлинами в качестве альтернативного решения проблемы.