Эксперт спрогнозировал пустые полки в российских магазинах 

Ручная регулировка спроса и предложения может вызвать настоящий дефицит в магазинах, пишет «Дейта» со ссылкой на «Российскую газету».
Как заявил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин, сдерживание государством цен на продукты питания является рискованным шагом. По мнению эксперта, производители любых товаров не могут работать себе в убыток.
Также он отмечает, что любые цены обусловлены рынком, по этой причине участие властей в данном процессе может вызвать в стране продовольственный дефицит, как в СССР.
По словам Миркина, крайней мерой в таком случае может стать введение карточек на еду. Он также указал на то, что результат подобных ситуаций является очевидным — длинные очереди, а также тотальное опустошение полок в магазинах.
Специалист посоветовал властям заключить договоры об уровнях цен с производителями и торговыми сетями, а экспорт обложить пошлинами в качестве альтернативного решения проблемы.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Федеральная антимонопольная служба РФ, Минсельхоз, а также Минпромторг прорабатывают снижение цен на базовые продукты питания. Отмечается, что в данный момент разрабатывается план действий по контролю и надзору за выполнением поручения властей по снижению цен.