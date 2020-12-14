Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.17
89.75
88.81
Прогноз
21.12 – 28.12
$
74.30
90.13
Индексы и котировки Brent
50.63
+0.28 Золото
1824.67
+0.01 РТС
1412.88
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.12
1.2155
+0.0228
30.11
1.1928
10.12
02.12
18.11

Производители сахара и хлеба получат господдержку 

Парламентская газета 1 час назад
Производители сахара и хлеба получат господдержку
Фото: РИА Новости
В 2021 году производители сахара и хлеба, мукомолы получат господдержку, в том числе субсидии и льготные кредиты. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников, сообщается на сайте кабмина.
По словам министра, чтобы стабилизировать цены на хлеб и сахар, планируется принять ряд мер. В частности, производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки.
Кроме того, мукомолы будут получать субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы. Субсидии хлебопекам планируется давать на возмещение части затрат, связанных с приобретением муки Соответствующие проекты постановлений уже внесены в Правительство, сообщил Решетников.
Он напомнил, что сейчас действует постановление, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких регионов. При этом планка колебания цен установлена в 30%.

«Сейчас, очевидно, этого недостаточно — планку предлагается серьёзно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать Правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен», — рассказал глава Минэкономразвития.

По его словам, ведомство совместно с Минсельхозом до конца года разработает систему контрциклических мер поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен при колебаниях на мировых рынках.
Ранее сообщалось, что бизнес может зафиксировать закупочные и розничные цены на сахар и подсолнечное масло на три месяца с 1 января 2021 года.
Видео дня. Власти установят предельные цены на сахар и подсолнечное масло
Парламентская газета: последние новости
ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М» ЦБ отозвал лицензию у медстраховщика «Спасские ворота-М» ЦБ отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех» ЦБ отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех» В Бурятии восстанавливают плановую госпитализацию В Бурятии восстанавливают плановую госпитализацию
Комментарии
Компании , Экономика , Максим Решетников , Минэкономразвития , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение