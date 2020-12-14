Производители сахара и хлеба получат господдержку 

В 2021 году производители сахара и хлеба, мукомолы получат господдержку, в том числе субсидии и льготные кредиты. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников , сообщается на сайте кабмина.

По словам министра, чтобы стабилизировать цены на хлеб и сахар, планируется принять ряд мер. В частности, производители сахара смогут получать льготные кредиты по ставке от 1 до 5% на закупку сахарной свёклы для переработки.

Кроме того, мукомолы будут получать субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы. Субсидии хлебопекам планируется давать на возмещение части затрат, связанных с приобретением муки Соответствующие проекты постановлений уже внесены в Правительство, сообщил Решетников.

Он напомнил, что сейчас действует постановление, которое позволяет в экстренных случаях на срок до 90 дней устанавливать регулируемые цены на социально значимые товары на территории одного или нескольких регионов. При этом планка колебания цен установлена в 30%.

«Сейчас, очевидно, этого недостаточно — планку предлагается серьёзно снизить. Для этого предлагаем выйти с изменением в законодательство и дать Правительству право устанавливать эту планку. И параллельно с этим, как только такое право будет работать, установить планку колебаний в размере 10% за месяц без учёта сезонных колебаний цен», — рассказал глава Минэкономразвития.

По его словам, ведомство совместно с Минсельхозом до конца года разработает систему контрциклических мер поддержки сельского хозяйства для стабилизации внутренних цен при колебаниях на мировых рынках.