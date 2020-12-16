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Отношение Германии к «Северному потоку — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге. СМИ:

Так она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта, передает РИА Новости.

Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщил, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна».