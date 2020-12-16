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Меркель рассказала об отношении ФРГ к «Северному потоку — 2» 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Отношение Германии к «Северному потоку — 2» остаётся неизменным на протяжении последних лет. Об этом сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе выступления в бундестаге. СМИ:
Так она ответила на вопрос депутата о том, какие меры намерены принять власти для поддержки проекта, передает РИА Новости.
ФРГ: «Северный поток-2» достроят вопреки санкциям
Строительство газопровода «Северный поток-2» возобновилось на прошлой неделе. В компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода) сообщил, что работы по укладке трубы в исключительной экономической зоне Германии будет вести баржа «Фортуна».
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Компании , Видео , РИА Новости
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