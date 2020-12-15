Сбер запустит в кафе оплату по улыбке

"Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента — это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться", — добавил первый зампред.