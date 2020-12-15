Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.60
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.63
89.03
Индексы и котировки Brent
50.70
+0.56 Золото
1853.46
+0.57 РТС
1398.12
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
15.12
1.2138
+0.0211
30.11
1.1928
11.12
03.12
19.11

Сбербанк собирается запустить в кафе оплату по улыбке 

РИА Новости 3 часа назад
Сбер запустит в кафе оплату по улыбке
Фото: ТАСС
Сбербанк тестирует технологию оплаты по улыбке в кафе, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.

"Мы запускаем сейчас эту технологию, когда можно, улыбнувшись в специальное устройство, по сути в камеру с чипом искусственного интеллекта, оплатить свою покупку в кафе", — рассказал Ведяхин в ходе интервью в рамках конференции "Финтех Online", организованной газетой "Ведомости".

По его словам, эта технология в настоящее время тестируется.

"Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента — это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться", — добавил первый зампред.

Видео дня. Микроквартирный запрос: спрос на 10-метровые квартиры растет
Последние новости
"Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху "Я вас не приглашал". Алиев сменил тон в переговорах по Карабаху Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названо неожиданное опасное последствие ношения масок Названы три способа "убить" двигатель на морозе Названы три способа "убить" двигатель на морозе
Компании , Александр Ведяхин , Сбербанк России , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
00:20
Теперь мы квиты: Минск рассчитался с Москвой
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение