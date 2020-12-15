Сбер запустит в кафе оплату по улыбке

Сбербанк тестирует технологию оплаты по улыбке в кафе, сообщил первый зампред правления кредитной организации Александр Ведяхин.
"Мы запускаем сейчас эту технологию, когда можно, улыбнувшись в специальное устройство, по сути в камеру с чипом искусственного интеллекта, оплатить свою покупку в кафе", — рассказал Ведяхин в ходе интервью в рамках конференции "Финтех Online", организованной газетой "Ведомости".
По его словам, эта технология в настоящее время тестируется.
"Мы сейчас это экспериментируем в одной из сетей кофеен, с которыми у нас партнерские отношения. И дальше мы будем это раскатывать. Технология понятная, удобная и в общем-то не требует больших затрат, больших усилий, а для клиента — это новый опыт, и к тому же всегда приятно дополнительно улыбнуться", — добавил первый зампред.