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«Магнит» и «Ашан» назвали размер наценки на социально значимые товары 

РИА Новости и ещё 3 15 декабря 2020
«Магнит» и «Ашан» заявили о минимальной наценке на товары
Фото: РИА Новости
Торговая наценка на социально значимые товары в российских торговых сетях "Магнит" и "Ашан" находится на минимальном уровне, заявили РИА Новости представители ритейлеров.
Компания X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") с 16 декабря обнуляет торговую наценку на семь социально значимых товаров, включая макароны и хлеб. Ранее в этом году на фоне распространения коронавируса некоторые ритейлеры также отказывались от торговой наценки на ряд товаров: в начале апреля об этом объявили X5 и "Магнит", потом к ним присоединились Metro и "О'Кей".
В "Магните" в среду указали, что наценка на социальные товары в магазинах сети и так минимальная или нулевая.

"Наценка по ассортименту социально значимых товаров в "Магните" и так находится на минимальных или нулевых уровнях. Текущая проблема роста цен на эти товары связана не с наценкой торговых сетей, а увеличением закупочных цен, которые влияют на увеличение цены на полке в случаях, когда повышение объективно обосновано", — сказали в компании.

Директор по коммуникациям и корпоративной социальной ответственности "Ашан Ритейл Россия" Наталья Рычкова подчеркнула, что основная задача компании — предоставление покупателям качественных и доступных товаров.

"На ряд социально значимых товаров (таких как капуста, картофель, лук, морковь, огурец, бананы, охлажденная курица СТМ (собственной торговой марки — ред.) "Ашан", сахар, подсолнечное масло и другие) в магазинах "Ашан" минимальная торговая наценка, а некоторые продаются по цене ниже закупочной", — указала она.

По ее словам, ритейлер осуществляет подобную практику уже в течение нескольких лет на постоянной основе.
Правительство на этой неделе объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, производители и торговые сети должны до 20 декабря заключить соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Источники РИА Новости сообщили, что подписание соглашений ожидается сегодня, 16 декабря.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Наталья Рычкова , "Магнит" , X5 Retail Group , О'Кей , Ашан , РИА Новости
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