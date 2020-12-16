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Тиньков порассуждал о цене своего успеха 

Lenta.ru 33 минуты назад
Российский бизнесмен Олег Тиньков, у которого диагностировали острую форму лейкемии, порассуждал о цене своего успеха на своей странице в Facebook.

«Первую половину жизни ты стараешься вылезти из нищеты, не спишь, (…) рискуешь свободой и жизнью, и пытаешься обеспечить свою молодую семью», — рассказал он.

По словам Тинькова, в этот период он столкнулся с непониманием и критикой со стороны родственников и друзей, которые считали его спекулянтом.

«В это время "обыватель" лежит на диване, смотрит программу "Вид" или что-там еще, играет с карапузами», — отметил бизнесмен.

Однако после первого успеха, которого Тиньков добился спустя 20 лет «непрерывной и тяжелой работы мозга и тела», на него начали обращать внимание «многочисленные "друзья детства", однокашники и родственники всех мастей». По его словам, в большинстве случаев они хотели за его счет «быстро и незатейливо улучшить свое качество жизни», однако предприниматель им в этом отказывал, из-за чего снова подвергался критике.

«Тут вспоминается притча про рыбака, который разбогател на торговле рыбой, стал крупнейшим рыботорговцем мира и выкроил наконец время поехать на рыбалку… Когда в 90-х они посыпали тальком попы карапузам, я надрывал свое пузо. Стоило ли оно того?», — задался вопросом бизнесмен.

Об острой форме лейкемии у банкира стало известно в начале марта. Тогда он рассказал, что диагноз ему поставили в октябре прошлого года. К тому моменту он прошел уже несколько курсов химиотерапии. Позднее бизнесмен перенес операцию по трансплантации костного мозга, а после четвертого курса химиотерапии потерял волосы.
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Комментарии
Компании , Видео , Личный счет , Олег Тиньков
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