Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
76.10
$
73.65
89.75
89.67
Прогноз
21.12 – 28.12
$
73.67
87.51
Индексы и котировки Brent
50.83
–0.22 Золото
1862.83
–0.02 РТС
1390.46
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
16.12
1.2189
+0.0117
01.12
1.2072
13.12
04.12
20.11

Twitter закрывает приложение Periscope 

ИА Regnum 2 часа назад
Twitter закроет приложение Periscope
Фото: Reuters
Работа приложения для онлайн-трансляций Periscope будет прекращена 31 марта 2021 года, а уже с 15 декабря текущего года в приложении стали недоступны некоторые функции. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба компании Twitter, которая владеет данным сервисом.

«Приложение Periscope уже долгое время находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. Последние пару лет мы наблюдаем снижение активности использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти», — говорится в приложении.

Также указывается, что с 15 декабря текущего года в приложении нельзя регистрировать новые учетные записи, а кроме того, пользователи более не могут покупать внутреннюю валюту приложения, предназначенную для поощрения авторов трансляций. С 31 марта 2021 года будут доступны только архивные трансляции приложения.
Отметим, приложение Periscope начало работать в марте 2015 года.
Видео дня. Цены на подорожавшие продукты в России заморозят
ИА Regnum: последние новости
В США ядерную энергию направят на получение водорода В США ядерную энергию направят на получение водорода Суд Лондона отложил рассмотрение выдачи Тинькова США из-за его болезни Суд Лондона отложил рассмотрение выдачи Тинькова США из-за его болезни Тиньков объявил о продаже пакета акций на $325 млн Тиньков объявил о продаже пакета акций на $325 млн
Комментарии
Компании
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
00:52
Эксперт: банкротства авиакомпаний в России — вопрос времени
Компании
В России начали замораживать цены на продукты
00:23
В России начали замораживать цены на продукты
Экономика
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
00:23
Минстрой спрогнозировал рост цен на жилье в 2021 году
Недвижимость
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
00:34
Мишустин назвал виновных в росте цен на продукты
Экономика
ЦБ защитит россиян от банков
01:13
ЦБ защитит россиян от банков
Личный счет Компании
Доллар упал до минимума за 2,5 года
01:26
Доллар упал до минимума за 2,5 года
Рынки
Назван второй богатейший человек планеты
00:28
Назван второй богатейший человек планеты
Личный счет
Спросу на нефть пообещали худшее
00:48
Спросу на нефть пообещали худшее
Рынки
Принято решение по налоговым каникулам
00:23
Принято решение по налоговым каникулам
Компании
Вклады россиян вернут в 90-е
00:16
Вклады россиян вернут в 90-е
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия