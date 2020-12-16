Twitter закроет приложение Periscope

Работа приложения для онлайн-трансляций Periscope будет прекращена 31 марта 2021 года, а уже с 15 декабря текущего года в приложении стали недоступны некоторые функции. Об этом 16 декабря сообщает пресс-служба компании Twitter, которая владеет данным сервисом.

«Приложение Periscope уже долгое время находится в нестабильном состоянии режима обслуживания. Последние пару лет мы наблюдаем снижение активности использования и знаем, что стоимость поддержки приложения со временем будет только расти», — говорится в приложении.

Также указывается, что с 15 декабря текущего года в приложении нельзя регистрировать новые учетные записи, а кроме того, пользователи более не могут покупать внутреннюю валюту приложения, предназначенную для поощрения авторов трансляций. С 31 марта 2021 года будут доступны только архивные трансляции приложения.

Отметим, приложение Periscope начало работать в марте 2015 года.