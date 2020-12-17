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В новом году ужесточится контроль оборота наличных денег и безналичных расчетов 

BFM.RU 1 час назад
Банки с 2021 года ужесточат контроль за безналичными расчетами
Фото: ТАСС
Поправки в так называемый антиотмывочный закон вступают в силу 10 января. Что изменится и как это может повлиять на россиян и на бизнес?
В поправках, принятых в июле этого года, довольно много новаций. Например, такая: обязательному контролю подлежат почтовые переводы от 100 тысяч рублей. На бумаге это ужесточение, но на практике, наверное, никто уже не отправляет такие суммы по почте, когда есть возможность перевода с карты на карту, в том числе через Систему быстрых платежей.
Но одна поправка может коснуться довольно большого числа россиян. С 10 января банки будут обязаны контролировать все расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму 3 млн рублей и более. Для понимания: «однушка» в черте МКАД стоит больше.
Речь идет о контроле как безналичных расчетов, так и наличных, когда деньги кладутся в банковскую ячейку. О последствиях говорит юрист Алексей Русакомский.
Алексей Русакомский, юрист

«Когда мы с вами продаем [квартиру], согласно условиям договора, например, за 8 млн, а в реальности кладем 18 млн — хотя бы для того, чтобы уйти от налогов, это же будет бессмысленно, потому что банк будет видеть. Если превышается порог в 3 млн, соответственно, банк это видит, и это основание для передачи в финмониторинг».

Будут следить и за возвратом неиспользованного остатка, внесенного в качестве аванса за услуги связи на сумму 100 тысяч рублей и более. То есть если кто-то отправит на ваш телефон такую сумму, а вы потом захотите ее снять, придется отвечать на вопросы оператора связи и, возможно, не только оператора.
С 10 января под контроль попадут также снятие со счета организации или зачисление на него наличных на сумму от 600 тысяч рублей. Это может усложнить жизнь бизнесу, отмечает руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner в России Антон Гусев.
Антон Гусев, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner в России

«По поводу бизнеса — риски, скорее всего, возникнут, потому что теперь возложили на банки функцию, по сути, контроля — куда снимаются расходно-денежные средства. Следующим шагом, скорее всего, будет какая-то ответственность за сообщение недостоверных сведений банку. Скорее всего, увеличится количество как проверок налоговыми органами, так и правоохранительными органами различного рода сделок, то есть появятся дополнительные основания правоохранительных органов для проверок».

Ранее стало известно, что ЦБ подготовил новые поправки в антиотмывочный закон. Регулятор хочет распределять банковских клиентов по трем зонам с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Те, кто попадет в красную зону, будут отрезаны от банковского обслуживания.
Видео дня. Новые правила получения налогового вычета по ипотеке
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Комментарии
Компании , Личный счет , Антон Гусев , Федеральная налоговая служба , МВД , Центральный банк России
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