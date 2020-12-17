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Банки начнут передачу в ФНС данных об электронных кошельках 

Прайм и ещё 5 3 часа назад
Центробанк разработал порядок передачи в Федеральную налоговую службу информации об открытии и закрытии россиянами электронных кошельков. Он вступит в силу с 6 января. Закон об этом действует с 1 апреля, но без указания ЦБ банки не могли начать передавать данные, сообщает РБК.
В ФНС будет передаваться информация об открытии и закрытии физическими лицами электронных кошельков в "ЮMoney" (бывшие "Яндекс. Деньги"), "QIWI Кошелек", WebMoney и других сервисах, а также данные об изменении их реквизитов.
Требование распространяется на персонифицированные электронные кошельки с полной и упрощенной идентификацией клиента. У сервисов электронных кошельков есть свой расчетный банк, на который возлагается эта функция.
Указание ЦБ разработано в соответствии с изменениями в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с 1 апреля 2020 года. Однако банки не смогли начать делиться данными с ФНС в установленный срок, так как не был принят специальный нормативный акт, указывающий, в каком формате это необходимо делать, отмечала Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД).
Как пояснили в ФНС, с 6 января у банков появится возможность сообщать сведения обо всех открытых и закрытых после 1 апреля 2020 года электронных кошельках. Формы и форматы сообщений банка налоговому органу были утверждены приказом ФНС России от 28 мая, но он вступает в силу в январе, одновременно с указанием ЦБ. Отсрочку в ФНС объяснили необходимостью дать время банкам на подготовку и сложной эпидемиологической ситуацией.
По мнению исполнительного директора АЭД Павла Шуста, указание было опубликовано довольно поздно. "Начать передачу сведений надо уже с 6 января, времени осталось мало, для многих участников рынка эта подготовка требует довольно больших ресурсов. Поэтому мы взаимодействуем с регуляторами, чтобы уже в январе это информационное взаимодействие было налажено", — рассказал он.
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Комментарии 7
Компании , Видео , Яндекс.Деньги , Федеральная налоговая служба , Qiwi , Центральный банк России
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