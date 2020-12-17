Американская компания подала иск к Qiwi

Подача иска от имени инвесторов — распространенная практика в США при существенном снижении стоимости бумаг на бирже, заявил РИА Новости представитель группы Qiwi , комментируя сообщение об иске американской юридической компании. При этом достаточной информации для анализа иска и потенциальных потерь у Qiwi пока нет.

Qiwi 10 декабря сообщила, что Банк России по итогам плановой проверки оштрафовал компанию на 11 миллионов рублей. Также Qiwi по требованию регулятора была вынуждена ограничить переводы иностранным торговым компаниям, включая операции через систему денежных переводов Contact. Остальные переводы, в том числе между физлицами, работают в штатном режиме.

Бумаги Qiwi обвалились на этих новостях. На американской бирже NASDAQ 10 декабря падение достигало 20,5%. После этого американская юридическая компания The Rosen Law Firm объявила о подаче иска к Qiwi от имени инвесторов. В ее сообщении говорилось, что судебный процесс направлен на возмещение убытков инвесторам Qiwi в соответствии с федеральными законами США о ценных бумагах.

"О том, что юридическая фирма Rosen Law Firm от имени одного из инвесторов подала иск, Qiwi известно. Подобные действия юридических фирм, представляющих индивидуальных и институциональных инвесторов, являются распространенной практикой на рынке США при существенном снижении стоимости акций компании", — прокомментировал представитель компании.

"На данный момент нет достаточной информации как для анализа самого иска, так и для анализа каких-либо потенциальных потерь. В рамках применимого американского законодательства у истца и его представителей есть процессуальные сроки для сбора пула истцов и уточнения иска. На данный момент сложно оценить, станет ли такой иск коллективным", — добавил он.

Компания будет анализировать эти вопросы, когда и если иск в уточненном виде поступит на рассмотрение суда согласно процессуальным нормам применимого американского законодательства. До тех пор Qiwi общается со своими инвесторами в штатном режиме для разъяснения ситуации по итогам плановой проверки ЦБ, сказал представитель компании.