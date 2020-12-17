На фоне пандемии россияне все больше используют смартфоны для оплаты товаров и услуг.

Крупнейшие российские банки начали отказываться от массового выпуска пластиковых карт. Они приняли решение заменить их на цифровые. Так, «Сбер» планирует значительно сократить выпуск пластиковых карт и к концу 2023 года на 50% перейти на цифровой формат, а ВТБ уже к началу 2023-го намерен увеличить долю цифровых карт до 40%, пишет РБК.

Также в 2021 году в «Сбере» появится функция «пластик как опция». При оформлении любой карты ей можно будет сразу начать пользоваться в цифровом виде с помощью смартфона. Если возникнет необходимость, то позднее можно будет заказать карту в пластиковом виде. А во второй половине 2021-го заказать цифровую карту можно будет при перевыпуске уже действующей карты. Сейчас банк выпускает более 10% цифровых карт.

Ранее Plus-one.ru рассказывал, что во время пандемии россияне начали отказываться от банковских карт. Количество используемых карт во втором квартале 2020 года снизилось на 4,5 млн Это рекордное сокращение за последние годы.