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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Медстрах» 

Банки.ру 1 час назад
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Медстрах»
Фото: РИА Новости
Банк России приказом от 16 декабря 2020 года отозвал лицензию на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни у медицинской страховой компании «Медстрах» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0484). Соответствующее уведомление опубликовано на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России», — говорится в сообщении ЦБ.

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