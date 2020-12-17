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В ООН подсчитали убытки туристического сектора из-за пандемии 

ТАСС 2 часа назад
В ООН подсчитали убытки туристического сектора из-за пандемии
Фото: ТАСС
Сокращение числа турпоездок по всему миру из-за пандемии коронавируса принесло туристической отрасли за первые 10 месяцев 2020 года убытки в размере $935 млрд Об этом сообщили в четверг во Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

"В период с января по октябрь туристические направления приняли на 900 млн меньше иностранных туристов по сравнению с тем же периодом 2019 года, — уточнили в организации. — Это приводит к потере $935 млрд экспортной выручки от международного туризма". Сейчас, по данным UNWTO, туризм возвращается на уровень 1990 года.

В организации уточнили, что, как ожидается, число международных путешественников сократится по итогам года на 70-75%. "В этом случае мировой туризм вернется к уровню 30-летней давности с уменьшением числа прибытий на 1 млрд и потерей примерно $1,1 трлн", — добавили в UNWTO.
В 2019 году число туристов, путешествующих в другие страны, достигло отметки 1,5 млрд Этот показатель на 4% выше уровня 2018 года.
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Компании , ООН
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