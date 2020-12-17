В En+ опровергли сохранение влияния Дерипаски на РУСАЛ

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство США получило от европейских чиновников данные о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство En+ и РУСАЛ и использовал его, чтобы оказать давление на правительства западных стран. Предприниматель таким образом якобы пытался не допустить увеличения поставок на внешние рынки алюминия из Китая.

В пресс-релизе En+, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, сообщается, что утверждения, содержащиеся в материале информагентства, не имеют под собой никаких оснований. В компании заявили, что ситуация находится под контролем корпоративных юристов.