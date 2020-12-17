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Компания En+ опровергла сохранение влияния Дерипаски на РУСАЛ 

News.ru 3 часа назад
В En+ опровергли сохранение влияния Дерипаски на РУСАЛ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фирма En+ выпустила заявление, в котором утверждается, что российский предприниматель Олег Дерипаска не может влиять на деятельность компании РУСАЛ.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что правительство США получило от европейских чиновников данные о том, что Дерипаска сохранил значительное влияние на руководство En+ и РУСАЛ и использовал его, чтобы оказать давление на правительства западных стран. Предприниматель таким образом якобы пытался не допустить увеличения поставок на внешние рынки алюминия из Китая.
В пресс-релизе En+, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи, сообщается, что утверждения, содержащиеся в материале информагентства, не имеют под собой никаких оснований. В компании заявили, что ситуация находится под контролем корпоративных юристов.
Дерипаска попал в список близких к президенту РФ Владимиру Путину людей, которые могли совершать сомнительные транзакции в банках США. Документ подготовил международный расследовательский проект журналистов Cassandra, авторы списка утверждают, что в их распоряжении оказались бумаги Министерства финансов Соединённых Штатов, передавал NEWS.ru. В документе также фигурируют Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев и бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе.
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Комментарии
Компании , Олег Дерипаска , Иосиф Орджоникидзе , Борис Ротенберг , Аркадий Ротенберг , Борис Ельцин , Валентин Юмашев , Владимир Путин , En+ Group , Русал , Bloomberg
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