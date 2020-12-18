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Тиньков изложил свою версию провала переговоров с «Яндексом» 

Лера Букина 17 минут назад
Тиньков изложил свою версию провала переговоров с «Яндексом»
Фото: ТАСС
Российский бизнесмен, основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков рассказал, по какой причине были сорваны переговоры с «Яндексом» о продаже банка. По словам предпринимателя, это произошло из-за желания IT-компании взять под контроль банк, при этом, как уточняет Тиньков, «Яндекс» не был готов за это достаточно заплатить. Об этом пишет The Bell со ссылкой на статью в январском номере журнала Forbes.
Напомним, осенью появилась информация о том, что TCS Group, являющаяся головной компанией «Тинькофф банка», ведет переговоры с «Яндексом» относительно продажи всех акций. Сумма сделки могла составить $5,48 млрд — IT-компания готовилась оплатить часть с помощью собственных акций. Однако не прошло и месяца, как сделка потерпела фиаско. Инициатором прекращения переговоров стал Тиньков.

«В процессе переговоров с «Яндексом», это было три-четыре месяца, в какой-то момент я окончательно понял, что «Яндекс» не видит объединения, они видят покупку «Тинькофф», — поделился предприниматель с Forbes.

Тиньков заявил, что IT-компания предложила 7% премии к стоимости акций на рынке, с чем он не был согласен.

«…общемировая практика за покупку и стратегический контроль — это 25-40%», — заявил Тиньков.

Также стало известно, что он предложил основателю «Яндекса» Аркадию Воложу увеличить премию. Однако, по словам Тинькова, Волож заявил о необходимости согласовать вопрос с советом директоров. Но из-за состояния здоровья, как отметил глава «Тинькофф банка», торговаться он не мог.

«У меня нет необходимости продавать», — подчеркнул Тиньков.

Как пишет The Bell, в «Яндексе» заявили Forbes, что «это не так».
Ранее управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян заявлял, что у Тинькова в переговорах по сделке постоянно появлялись новые требования. Также он отмечал, что Тиньков сам обратился к Воложу с предложением купить банк. Согласно источникам, близким к The Bell, IT-компанию не устраивало стремление Тинькова сохранить активную роль после объединения бизнесов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что у Олега Тинькова начались осложнения после пересадки стволовых клеток из-за лейкемии. Об этом сообщил его адвокат Алекс Бейлин. По его словам, шансы на выживание бизнесмена оцениваются в 40-50%.
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Комментарии
Компании , Тигран Худавердян , Олег Тиньков , Тинькофф банк , Яндекс , Forbes
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