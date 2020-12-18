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Умер президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер 

ТАСС 18 минут назад
Умер президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер
Фото: ТАСС
Глава ExxonMobil Russia Inc. и председатель совета директоров "Эксон Нефтегаз Лимитед" Гленн Уоллер умер на 62 году жизни после продолжительной болезни, сообщает компания.
Отмечается, что Уоллер умер в Сиднее (Австралия) 16 декабря этого года.
В компании ExxonMobil в России Гленн Уоллер проработал свыше 10 лет, а с 2011 года он являлся главным должностным лицом в России и президентом компании. Всего он провел в России более 25 лет. Будучи дипломатом, он работал в посольствах Австралии в Мехико и Москве.

"Гленн сыграл ведущую роль в успешной реализации проекта "Сахалин-1" — одного из крупнейших проектов по объему иностранных инвестиций в России", — отмечается в некрологе на сайте компании.

Он также был незаменим в формировании стратегического альянса ExxonMobil с "Роснефтью", вспоминают его коллеги.

"Смерть Гленна Уоллера — это огромная потеря для всей команды ExxonMobil в России, от Москвы до Сахалина. Гленн всегда был настоящим джентльменом и высочайшим экспертом своего дела. До последней минуты он продолжал участвовать в деловой жизни компании, что лишний раз иллюстрирует, как много для него значила работа в России и его роль как внутри компании, так и в отношении с партнерами", — отмечается в некрологе.

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Комментарии
Компании , Гленн Уоллер , Exxon Mobil , Роснефть
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