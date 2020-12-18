Умер президент ExxonMobil Russia Гленн Уоллер 

"Смерть Гленна Уоллера — это огромная потеря для всей команды ExxonMobil в России, от Москвы до Сахалина. Гленн всегда был настоящим джентльменом и высочайшим экспертом своего дела. До последней минуты он продолжал участвовать в деловой жизни компании, что лишний раз иллюстрирует, как много для него значила работа в России и его роль как внутри компании, так и в отношении с партнерами", — отмечается в некрологе.