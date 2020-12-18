Продажи безалкогольного пива в России выросли почти на 15% 

Рынок безалкогольного пива в России растет опережающими темпами, сообщает «Интерфакс»

По данным ритейл-аудита Nielsen, с января по октябрь 2020 года продажи безалкогольного пива в России выросли на 14,7% в натуральном выражении и на 13,4% в денежном, значительно опережая сегмент алкогольного пива, который за этот период показал рост на 5,5% и 6,2% соответственно.

Доля сегмента безалкогольного пива составила 2,2% (+0,2 п.п.) в натуральном выражении.

Специалисты связывают рост рынка безалкогольного пива с его представленностью в тех точках, где запрещены продажи обычного пива. Например, в интернет-магазинах, на автозаправках, в некоторых общепитах и т.д. Кроме того, на рекламу безалкогольного пива не распространяются ограничения.

Еще один фактор — тренд населения на здоровый образ жизни. Эксперты считают, что это привлекло в сегмент новых потребителей.

«К тому же увеличение числа брендов и разнообразия вкусов выводит этот продукт в наиболее популярную категорию и делает его все более привлекательным для потребителей», — считает председатель совета Ассоциации производителей пива Андрей Губка.

Он отметил, что за последние три года число производителей безалкогольного пива в России выросло почти вдвое — с 74 в 2017 году до 134 в 2020-м.

Ранее, как писал «Рамблер», представители общественного движения «Трезвая Россия» предложили снизить объем продаж алкогольной продукции вдвое к 2024 году. По словам общественников, решение демографических проблем, а также укрепление социально-экономического положения в стране не могут быть достигнуты сокращения рынка алкоголя.