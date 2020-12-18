Financial Times раскрыла имя реального владельца Pornhub 

Газета Financial Times назвала имя реального владельца Pornhub, это бизнесмен Бернард Бергемар, пишет «Медуза»

Как выяснила FT, Бергемар — крупнейший совладелец и бенефициар зарегистрированной в Люксембурге компании MindGeek, которая владеет порносайтами Pornhub, RedTube и YouPorn. При этом его имя не фигурирует в документации компании.

До последнего времени личность Бергемара была известна лишь узкому кругу топ-менеджеров MindGeek. А его фамилия упоминалась в гугле всего три раза.

В интернете сложно найти также следы топ-менеджеров MindGeek. К примеру, Business Insider недавно писал, что не смог проверить, реальны ли имена, которые фигурируют в пресс-релизах компании.

Самой компании почти 20 лет. В 2003 году компания называлась Mansef и объединяла несколько сайтов с бесплатным порно. Позднее Mansef запустила порносайт Brazzers, а связанная с ней компания Interhub — PornHub.

Pornhub является одним из самых популярных порносайтов в мире. Публично MindGeek не признает за собой статус крупнейшего игрока в порноиндустрии, отдавая его конкуренту — зарегистрированной в Чехии компании WGCZ Holding, которая владеет порносайтами Xvideos и Xnxx.

FT считает, что владельцы MindGeek не хотят привлекать внимание властей. Однако недавно The New York Times Magazine опубликовал статью, в которой говорится о том, что PornHub зарабатывает в том числе на роликах с насилием над несовершеннолетними.

После этого платежные системы Visa и Mastercard запретили проводить платежи по своим картам на Pornhub. Кроме того, сайт стал ответчиком по иску 40 женщин, которые заявили о том, что студия Girls Do Porn обманом заставляла их сниматься в порнофильмах, а затем зарабатывала на этих видео с помощью PornHub.

PornHub в ответ на все обвинения провел модерацию контента и удалил все непроверенные ролики, оставив из 13 млн видео меньше трех миллионов.