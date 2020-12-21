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Аналитики предупредили о риске системного банковского кризиса в России 

Прайм и ещё 2 2 часа назад
России обещают системный банковский кризис
Фото: © РИА Новости. Илья Питалев
Российские банки могут до конца ноября 2021 года с высокой долей вероятности столкнуться с системным кризисом, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
Специалисты указывают на три индикатора приближения кризиса — нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и уровнем их доходов, повышению безработицы до показателей восьми-девятилетней давности и понижению доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах финансовых организаций с элиминированием сезонных эффектов.
Эксперты отмечают, что констатировать наступление системного банковского кризиса можно будет в случае реализации одного из трех условий. К ним относятся рост доли проблемных кредитов до 10% и более в совокупном портфеле сектора, панику вкладчиков и массовое замораживание клиентских средств, реорганизацию или национализацию более 10% банков либо их докапитализацию на общую сумму не менее чем 2% ВВП.
При этом все сторонние эксперты, опрошенные изданием, согласившись с тем, что проблемы в секторе усугубились, выразили уверенность, что оснований для прогноза кризиса пока нет.
Этой позиции, в частности, придерживаются в рейтинговых агентствах Fitch и АКРА, а также в Центре стратегических разработок.
В Центробанке также не считают, что имеются серьезные угрозы устойчивости банковского сектора.
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Комментарии 111
Компании , Центральный банк России , газета "Известия" , Fitch Ratings
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