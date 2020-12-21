России обещают системный банковский кризис

Российские банки могут до конца ноября 2021 года с высокой долей вероятности столкнуться с системным кризисом, пишет газета "Известия" со ссылкой на прогноз Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Специалисты указывают на три индикатора приближения кризиса — нарастание дисбаланса между расходами заемщиков на обслуживание долга и уровнем их доходов, повышению безработицы до показателей восьми-девятилетней давности и понижению доли абсолютно ликвидных рублевых активов в совокупных активах финансовых организаций с элиминированием сезонных эффектов.

Эксперты отмечают, что констатировать наступление системного банковского кризиса можно будет в случае реализации одного из трех условий. К ним относятся рост доли проблемных кредитов до 10% и более в совокупном портфеле сектора, панику вкладчиков и массовое замораживание клиентских средств, реорганизацию или национализацию более 10% банков либо их докапитализацию на общую сумму не менее чем 2% ВВП.

При этом все сторонние эксперты, опрошенные изданием, согласившись с тем, что проблемы в секторе усугубились, выразили уверенность, что оснований для прогноза кризиса пока нет.

Этой позиции, в частности, придерживаются в рейтинговых агентствах Fitch и АКРА, а также в Центре стратегических разработок.