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Сотрудники самого богатого в мире человека начали бастовать 

Lenta.ru 1 час назад
Сотрудники Amazon начали бастовать
Фото: Reuters
Сотрудники Amazon начали забастовку в Германии из-за недовольства условиями труда. Об этом сказано в сообщении профсоюза Verdi. Главой компании является Джефф Безос, самый богатый в мире человек.
Забастовка должна продлиться до 24 декабря. По данным профсоюза, в ней примут участие около 1,7 тысячи человек. Сотрудники протестуют против того, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, но отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора.
Профсоюз отметил, что работники испытывают большую нагрузку, что может плохо сказаться на здоровье персонала в условиях пандемии. Сотрудники требуют повысить им зарплату. Представители Amazon заявили, что работники получают достойную оплату.
В сентябре правозащитная организация «Институт открытых рынков» обвинила компанию в слежке за собственными сотрудниками. Система отслеживает работу и перемещения персонала, а также контролирует количество времени, которое тратится на работу. В конце смены каждого сотрудника долго проверяют на предмет кражи.
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Компании , Джефф Безос , Amazon
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