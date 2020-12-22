Сотрудники Amazon начали бастовать

Сотрудники Amazon начали забастовку в Германии из-за недовольства условиями труда. Об этом сказано в сообщении профсоюза Verdi. Главой компании является Джефф Безос , самый богатый в мире человек.

Забастовка должна продлиться до 24 декабря. По данным профсоюза, в ней примут участие около 1,7 тысячи человек. Сотрудники протестуют против того, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, но отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора.

Профсоюз отметил, что работники испытывают большую нагрузку, что может плохо сказаться на здоровье персонала в условиях пандемии. Сотрудники требуют повысить им зарплату. Представители Amazon заявили, что работники получают достойную оплату.